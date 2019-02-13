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Общество

В первые дни весны на ярмарке «ART-ель» псковичи смогут купить подарки к 8 марта

В первые дни весны на ярмарке «ART-ель» псковичи смогут купить подарки к 8 марта. Как сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты «Псковская правда», двухдневная ярмарка развернётся в спортивно-развлекательном комплексе «Простория» (Псков, Иркутский переулок 2) 2 и 3 марта.

«Традиционно на первом и втором этажах комплекса сотни псковских мастеров разместят свои самые яркие творения, изготовленные в различных техниках: эксклюзивные авторские сувениры, предметы интерьерного декора, дизайнерские украшения, изделия из шерсти, мыло и косметика ручной работы, вязаные изделия, вышивка, и много разнообразных цветов», - отметили организаторы.

Ярмарка будет работать оба дня с 12:00 до 18:00.

«ART-ель» проводится при поддержке Комитета по туризму Псковской области и является ежесезонной. К примеру, накануне 2019 года тысячи псковичей в одном месте смогли  запастись подарками сразу для всех близких.

Все новости о ярмарке – в официальной группе мероприятия «ВКонтакте».

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