Проекты по ремонту 27 дворов разрабатываются в Пскове

12:33, 13 февраля 2019, ПАИ

12 февраля в Пскове состоялось совещание комиссии по осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Заместитель начальника УГХ администрации города Пскова Татьяна Алексеева рассказала о ходе подготовки проектно-сметной документации для благоустройства дворовых территорий МКД в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 год.

Кроме того, она сообщила, что в настоящее время ведутся проектные работы по 27 дворам, список которых был сформирован еще в прошлом году. Из городского бюджета на ремонт дворов и благоустройство территорий в этом году предусмотрено 31 млн 625,3 тыс. рублей, также планируется дополнительное финансирование из федерального и областного бюджета в сумме 62 млн 618 тыс. рублей.

Начальник отдела инновационного развития в сфере коммунального хозяйства Управления городского хозяйства администрации Пскова Екатерина Вишнякова рассказала о порядке приема дополнительных заявок на участие в отборе дворовых и общественных территории для включения в программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Город Псков» на 2018-2022 год». В первую очередь необходимо провести рейтинговое голосование, которое будет осуществляться в двух видах - «открытое голосование» и «интернет-голосование». Затем следует утверждение территорий на основе результатов голосования и включение их в программу.

По итогам совещания решено включить в адресный список две дополнительные общественные территории - это МБДОУ детский сад № 37 «Кораблик» и средняя общеобразовательная школа № 24. Эти территории утверждены для участия в голосовании в рамках средств в трехгодичном периоде. Напомним, что в программе уже участвуют парк вдоль проспекта Энтузиастов и Аллея ветеранов, а также двадцать семь дворовых территорий.