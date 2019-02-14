Ревизия: Медицинский центр «Лидер»

16:21, 14 февраля 2019, ПАИ

«Здоровье не купишь ни за какие деньги», - гласит пословица. А вот качественную медицинскую помощь – запросто. Сегодня многие люди предпочитают частные клиники государственным, с их вечными очередями и сумбурным графиком работы узких специалистов. К тому же, коммерческие учреждения здравоохранения как правило оборудованы по «последнему слову техники», а их сотрудники – высококлассные специалисты. Корреспондент и фотограф Псковского агентства информации познакомились с работой одного из таких учреждений - медицинского центра «Лидер», который занимается оказанием комплексной медицинской помощи псковичам.

Передовой рубеж

Как театр начинается с вешалки, так медицинский центр начинается с регистратуры. Все пациенты центра «Лидер», который открылся в Пскове 11 июля 2017 года и входит в холдинг компаний «Добрый доктор», первым делом попадают в светлый холл, где расположен отдел, обеспечивающий регистрацию на прием. Здесь псковичей встречает вежливый и опрятный регистратор, от работы которого во многом зависит, с каким настроением человек пойдёт к врачу.

Помимо доброжелательных сотрудников радует глаз внешний вид регистратуры: стены выкрашены в нежный голубой цвет и не пестрят хаотичными объявлениями, никаких окон и преград для общения с пациентами нет. На стенах можно найти красиво оформленное расписание работы врачей, прейскурант услуг и цен и другую необходимую информацию. Здесь же установлен кулер с питьевой водой.

По просторным коридорам, выдержанным в тех же тонах, пациенты отправляются к терапевтам, психиатрам, психиатрам-наркологам, неврологам, диагностам, гинекологам, хирургам, офтальмологу, дерматологам, эндокринологам, профпатологам, стоматологам. Приём ведут высококвалифицированные медицинские кадры, в том числе специалисты, приглашенные из других регионов. Есть в центре и молодые профессионалы, и опытные врачи первой и высшей категории, кандидаты наук.

Немаловажно, что в медицинском центре «Лидер» используется только новейшая диагностическая и лечебная аппаратура, применяются передовые медицинские технологии. Все оборудование здесь лицензированное, даже на каждый пинцет есть соответствующий документ.

По принципу «одного окна»

Учреждение специализируется на предоставлении медицинских услуг населению по правилу «одного окна», что существенно экономит время и нервы. В течение одного-двух дней здесь можно пройти медицинские осмотры, первичные и периодические, оформить справку для управления транспортными средствами и получения оружия. Пациентам медицинского центра «Лидер» не нужно бегать по всему городу, собирая штампы врачей: все они находятся в одном здании.

Кстати, даже при отсутствии информации о прививках не придётся искать старую медкарту – в этой клинике проводятся лабораторные исследования для получения данных о прошедшей вакцинации.

Необходимая в ряде случаев флюорография тоже проводится прямо в центре. Современным скрининговым методом исследования легких и других органов грудной клетки в медицинском центре «Лидер» занимаются врачи и рентген-лаборанты с большим стажем, которые видят некоторые заболевания на ранних стадиях их развития. Они же обеспечивают обратную связь с пациентами и межведомственный контроль в случае выявления каких-либо патологий.

Еще одна необходимая практически каждому человеку процедура – посещение стоматолога. Стоматологический кабинет медицинского центра «Лидер» оснащён современным оборудованием, инструментарием и новейшими расходными материалами. Здесь работают стоматологи высшей категории, которые проводят обследование, при необходимости – лечение, а также профессиональную гигиену полости рта.

В кабинете по соседству можно проверить остроту зрения, исследовать состояние сетчатки глаза, подобрать очки. Квалифицированный офтальмолог, хорошее медицинское оборудование для диагностирования и дальнейшего лечения - всё это и даже больше есть в медицинском центре «Лидер». За консультацией к окулисту могут обратиться как дети, так и взрослые.

Есть в центре и психиатр-нарколог. Он занимается диагностированием наличия алкогольной или наркотической зависимости у пациентов и назначением соответствующего лечения, если это необходимо. Добавим, справка от нарколога и психиатра – обязательный документ при получении водительских прав или разрешения на оружие, поэтому кабинет этого врача редко пустует. Медицинское заключение владельцам транспортных средств и оружия выдается в центре на основании справки, предоставленной от психиатра и психиатра-нарколога государственных медицинских организаций.

Здесь проводится тщательная проверка пациентов, изучается эмоциональная сфера людей и их поведение в стрессовых ситуациях – такой, к примеру, для многих является сам поход в клинику.

В родных стенах

В «Лидере» оказывают помощь не только взрослым, но и детям. В мае 2018 года в медицинском центре открылось детское отделение, куда можно обратиться с целью профилактического осмотра и консультации у врача-педиатра, детского хирурга, отоларинголога, офтальмолога, гинеколога, а также пройти ультразвуковое исследование внутренних органов и электрокардиографию (ЭКГ), привить ребенка от некоторых инфекций импортными вакцинами.

В уютных кабинетах отделения будет комфортно и ребенку, и маме. Здесь нет устрашающих щипцов и массивной старой аппаратуры, вместо них – современное оборудование, приятный доктор и яркие игрушки.

Но порой бывают ситуации, когда у родителей нет возможности пойти в клинику, чтобы проконсультироваться с врачами. Поэтому люди вызывают педиатра на дом. В медицинском центре «Лидер» такая услуга очень востребована. Квалифицированную медицинскую помощь оказывает врач-педиатр, который быстро приедет на вызов, осмотрит ребенка, назначит нужное лечение, выпишет больничный лист родителю или справку ребенку.

Как показывает практика, в родных стенах ребенок чувствует себя спокойно, не боится врача и охотно идет с ним на контакт. К тому же, дома исключены контакты с другими заболевшими детьми, что особенно актуально в период роста заболеваемости в регионе.

Помимо этого, в структуре ООО «Медицинский центр «Лидер» создана постоянно действующая мобильная медицинская бригада, которая обеспечивает доступность и качество первичной медико-санитарной помощи всем жителям Псковской области, занимается проведением периодических медицинских и предрейсовых осмотров. Такие выездные мероприятия позволяют сотрудникам предприятий региона быстро и без потери рабочего времени пройти осмотр всех необходимых специалистов и выполнить нужные исследования.

Неоспоримые преимущества

При выборе частной клиники большую роль играет не только скорость, но и стоимость получения услуг. В медицинском центре «Лидер» цены весьма демократичные и ниже средних по Пскову, а врачи настроены на качество оказания медпомощи, «ноликов в глазах» у них не увидишь. Политика здесь такая: приложить максимум усилий, чтобы каждый пациент получил весь спектр требуемых услуг и остался доволен.

Записаться на приём в центр очень просто: позвонив по телефону или написав в группу учреждения в социальной сети «ВКонтакте». Администратор подберет удобное для вас время, останется только прийти в назначенный час и заглянуть в регистратуру. С острой болью пациентов принимают без записи, причем, для этого не надо сидеть в очереди из 40 человек. Даже полис при обращении в центр не нужен, при себе необходимо иметь только паспорт.

Несмотря на то, что поток пациентов здесь большой, ждать своей очереди приходится недолго. К примеру, при прохождении медосмотров человек очень быстро перемещается между кабинетами врачей, благо, все они на одном этаже. Не менее молниеносно здесь можно пройти более 2000 видов исследований. А скоротать время в ожидании приёма или результатов обследования можно за просмотром роликов на плазменном ТВ в чистом и уютном коридоре.

Заместитель главного врача по лечебной работе, врач высшей категории, детский эндокринолог Ирина Рогова рассказала, что в скором времени в «Лидере» планируется сделать еще и дневной стационар по линии психиатрии-наркологии и неврологии, чтобы у врачей была возможность понаблюдать за пациентами. Намечается в этом году и бесплатная школа сахарного диабета у детей, лекции по теме бесплодия, школа мамы. В последней, в частности, будут рассказывать о том, как правильно кормить ребенка – с такой проблемой сталкиваются многие современные родители.

«Лидер» будет расширять и технические возможности, в том числе вводить электронный документооборот, выдавать электронные больничные.



Фото: Медицинский центр «Лидер»



Фото: Медицинский центр «Лидер»



Фото: Медицинский центр «Лидер»



Фото: Медицинский центр «Лидер»







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За два года работы в медицинском центре «Лидер» сформировался пул постоянных клиентов, с клиникой сотрудничают большие и малые предприятия, другие медицинские организации региона. Здесь находят индивидуальный подход к каждому клиенту и всегда готовы позаботиться о вашем здоровье.

Медицинский центр «Лидер» расположен по адресу: Пскова, улица Советская, 52.

Телефоны: (8112) 20-18-18, +7 (900) 996-82-80.

Режим работы: с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00, обед: с 13:00 до 13:30, суббота - с 9:00 до 14:00

Сайт: lider-mc.ru

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