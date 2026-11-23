На Коммунальной в Пскове появились светящиеся снегири

19:40, 23 ноября 2026, ПАИ

Световые конструкции в виде снегирей появились сегодня, 23 ноября, на улице Коммунальной в Пскове, сообщил телеканал «Первый Псковский» в своём канале на платформе MAX.

Как сообщалось ранее, украсить Псков к новогодним праздникам планируют до 15 декабря. В частности, на опорах освещения должны установить консоли «Падающая звезда», «Снегирь» и «Флаги». Также в Пскове появятся арт-объекты «Ангел», «Объёмная звезда», «Псков – город Рождества» и световые фигуры животных, включая медведя, оленя и зайца.

Глава Пскова Станислав Стармолотов в своём канале в мессенджере МАХ 22 ноября сообщил, что Финский парк, пешеходный и Троицкий мосты, а также некоторые участки в центре города скоро начнут преображаться к празднику.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал, что проект «Рождество начинается здесь» уже привлёк в Псков на 8 % больше путешественников. В этом году готовят новые активности: праздничную ярмарку на набережной реки Псковы и рождественский маршрут, в который войдут уютные кафе и сувенирные лавки. А тех, кто заселится в гостиницы с цифровым ID в мессенджере МАХ, ждут приятные бонусы и скидки.