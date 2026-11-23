Кардиолог перечислил ошибки при высоком давлении

19:04, 23 ноября 2026, ПАИ

Кардиолог Центра медицины катастроф, скорой и неотложной медпомощи Тульской области Александр Балко в беседе с 1tulatv.ru назвал ошибки, которые допускают при высоком давлении.

По словам Александра Балко, худшее, что можно сделать для организма при гипертонии, – заниматься самолечением. Именно контроль врача поможет сохранить здоровье. Кроме того, при повышенном давлении запрещено выполнять физические нагрузки, так как это может спровоцировать осложнения. Тем, кто страдает гипертонией, необходимо соблюдать особую дисциплину и систематически отслеживать давление утром и вечером.

Как отметил кардиолог, низкого давления как опасного симптома на самом деле не существует. В медицине это чаще всего маркер значимого повреждения организма, а также может быть одним из признаков шока. То, что обыватели привыкли называть низким давлением, зачастую является их рабочим давлением.

По словам Александра Балко, людей пугает не столько низкое давление, сколько скачки от высокого к низкому и наоборот.