В Себежском районе построили временную переправу к Забелью

18:31, 23 ноября 2026, ПАИ

Строительство временной переправы завершили на автомобильной дороге общего пользования местного значения Черново – Забелье (7+100 км) в Себежском районе, сообщил глава Себежского муниципального округа Виктор Егоров в своём личном канале на платформе MAX.

По словам Виктора Егорова, мост обеспечит транспортную доступность жителям населённого пункта Забелье и позволит поддерживать стабильное сообщение до возведения капитального сооружения.

«Мост на автомобильной дороге общего пользования местного значения Черново – Забелье исчерпал свой технический ресурс, произошла полная утрата несущей способности», – сообщили ранее в окружной администрации.