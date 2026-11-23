В Печорах продлили вакцинацию от гриппа до 31 декабря

19:26, 23 ноября 2026, ПАИ

Прививочную кампанию против гриппа в Печорском районе продлили до 31 декабря, сообщила газета «Печорская правда» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказали в Печорском филиале Псковской межрайонной больницы, вакцины хватает: ею обеспечены не только печорская поликлиника, но и все сельские фельдшерско-акушерские пункты. Препарат современный, защищает от нескольких штаммов вируса и подходит и детям, и взрослым.

Прививочный кабинет печорской поликлиники работает в будние дни с 9 до 14 часов, сделать прививку можно и во всех сельских ФАПах. Плюс для удобства жителей каждую субботу на ярмарке выходного дня в Печорах работает мобильный фельдшерско-акушерский пункт, где все желающие также могут привиться от гриппа.