Однополосное движение на улице Инженерной в Пскове введут 25 ноября

18:18, 23 ноября 2026, ПАИ

Однополосное движение введут на участке улицы Инженерной в Пскове 25 ноября, сообщила администрация города Пскова в своём канале на платформе MAX.

Участок располагается в районе пересечения улиц Инженерной и Индустриальной. Ограничения вводятся в связи с проведением дорожных работ.

Движение по одной полосе будет действовать с 08:00 до 17:00.