Однополосное движение на улице Инженерной в Пскове введут 25 ноября
Однополосное движение введут на участке улицы Инженерной в Пскове 25 ноября, сообщила администрация города Пскова в своём канале на платформе MAX.
Участок располагается в районе пересечения улиц Инженерной и Индустриальной. Ограничения вводятся в связи с проведением дорожных работ.
Движение по одной полосе будет действовать с 08:00 до 17:00.
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