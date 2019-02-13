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Общество

Минкомсвязь, торговые сети и Почта России подписали Меморандум об обеспечении населения цифровыми приставками

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минкомсвязь) совместно с крупнейшими торговыми сетями, продающими электронику, и Почтой России подписали Меморандум об обеспечении населения России оборудованием для приема программ цифрового эфирного вещания. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, документ направлен на организацию перехода с аналогового на цифровое эфирное телевизионное вещание, которое в регионе произойдет в июне 2019 года.

Участники меморандума обеспечат наличие в своих торговых объектах пользовательского цифрового телевизионного оборудования для приема сигнала в формате DVB-T2 в различных ценовых сегментах, в том числе стоимостью до 1 тыс. рублей. Кроме того, в течение 14 дней покупатели смогут бесплатно обменять приобретенное оборудование в случае, если оно не подошло по каким-либо техническим параметрам.

Торговые точки участников меморандума будут отмечены специальными информационными знаками, которые разместят на входе, кассах и в других, заметных для покупателей местах.

Меморандум также предусматривает возможность присоединения других участников.

Напомним, особенности перехода региона с аналогового на цифровое вещание губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексеем Волиным в ноябре прошлого года.

В Псковской области к переходу на «цифру» введены в эксплуатацию все предусмотренные проектом 27 объектов сети цифрового эфирного вещания. Почти 100% населения имеет сегодня возможность смотреть цифровое телевидение — им доступны 20 бесплатных каналов I и II мультиплексов.

Все вопросы, связанные с переходом на цифровое вещание, жители Псковской области могут уточнить по телефону горячей линии: 8-800-220-20-02.

Кроме того, в регионе началась подготовка волонтеров, которые помогут гражданам в подключении и настройке цифровых приставок на местах.

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