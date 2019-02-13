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Спорт

Заседание Олимпийского совета по СЗФО пройдёт в Островском районе

В Спортивно-оздоровительном центре «Юность» в Островском районе Псковской области с 14 по 16 февраля пройдет заседание Олимпийского совета по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО), в котором примут участие руководители его региональных отделений.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, в ходе пленарного заседания планируется рассмотреть актуальные вопросы Олимпийского движения в Российской Федерации, подготовку регионов СЗФО к 29-й Всемирной зимней универсиаде 2019 года в Красноярске. Также участники заседания поделятся опытом работы региональных олимпийских советов.

В рамках мероприятия планируется осмотреть спортивные сооружения центра «Юность» в Островском районе, в том числе биатлонное стрельбище и лыжероллерные трассы.

Отметим, главными задачами региональных Олимпийских советов являются популяризация Олимпийского движения, защита интересов спортсменов, тренеров, ветеранов физической культуры и спорта, организация спортивно-массовой работы, реализация культурно-воспитательного потенциала спорта, и связанных с ним нравственных и эстетических ценностей, борьба с допингом, повышение эффективности подготовки спортсменов — кандидатов в Олимпийскую команду России.

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