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Общество

До 12 мая суд продлил нахождение под стражей бывшему вице-губернатору Псковской области

Приморский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении до 12 мая меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении бывшего заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Как полагает следствие, 6 октября 2011 года супруга Александр Кузнецова  заключила с исполнительным директором ООО «ВестСтрой» (ИНН 6027054477) Очневым договор купли-продажи жилого дома, строительство которого осуществлялось вышеуказанной организацией, на сумму 6 млн 350 тыс. рублей.

С 7 октября 2011 года по 30 марта 2012 года женщина передала Очневу в качестве оплаты по договору 5 млн рублей.  С 1 сентября 2012 года до 10 октября 2013 года Александр Кузнецов, получив требование Очнева о передаче ему 1 млн 350 тыс.  рублей в качестве окончательной оплаты по договору, действуя из корыстных побуждений, в ходе личной беседы с Очневым  потребовал от последнего передачи ему взятки в виде услуг имущественного характера – освобождения его супруги от обязательств по выплате оставшейся части вознаграждения по договору, за совершение действий в интересах Очнева и представляемых им юридических лиц. При этом Кузнецов предложил Очневу, используя свои должностные полномочия, а также в силу авторитета занимаемой должности способствовать представляемым Очневым юридическим лицам в заключении выгодных контрактов при осуществлении государственных и муниципальных закупок, а также при разрешении иных проблемных вопросов, возникающих с органами власти и местного самоуправления в ходе их деятельности.

Очнев согласился. Во исполнение своих обязательств перед Очневым, Кузнецов, используя свои должностные полномочия,  обеспечил победу ООО «Вест-Строй» в открытом аукционе на право заключить государственный контракт на строительство лечебного корпуса ГБУЗ «Стругокрасненская районная больница». В результате  6 декабря 2013 года между ГКУ Псковской области «Управление капитального строительства» и ООО «Вест-Строй» был заключен контракт на сумму 40 млн 589 тыс. 773 рубля 29 копеек.

«Кузнецов вину не признает. Просил суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста», - отметили в пресс-службе.  

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  • Уголовное дело Александра Кузнецова
Экс-заместителя губернатора Псковской области Александра Кузнецова вышестоящий суд оставил под стражей Александр Кузнецов заключён под стражу до 12 февраля Показания против Александра Кузнецова дал экс-директор подведомственных госкомитету по строительству организаций Срок задержания вице-губернатора Александра Кузнецова продлен на 72 часа В отношении вице-губернатора Александра Кузнецова возбуждено уголовное дело Администрация Псковской области: В отношении вице-губернатора Александра Кузнецова проводятся следственные действия
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