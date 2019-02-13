Роскачество определило лучшие розовые вина российского производства

14:06, 13 февраля 2019, ПАИ

Роскачество исследовало розовые вина российского производства среднего ценового сегмента. Как сообщается на сайте организации, 10% розовых вин российского производства не дотягивают до нижней границы ГОСТа. При этом только 9 розовых вин из 19 исследованных отвечают повышенному стандарту Роскачества (78 баллов по 100-балльной шкале). Именно они вошли в рейтинг. Из этих вин 7 – сухие, 2 – полусухие.

Эти товары произведены в крупнейших винодельческих регионах России – в Крыму (Севастополь) и на Кубани (Таманский полуостров, Крымск).

«Пять вин, вошедших в рейтинг, произведены из одних сортов винограда, и сорта эти в основном красные. Такова специфика производства качественных розовых вин. Виноделы предпочитают европейские сорта «каберне-совиньон», «каберне-фран», российский сорт «красностоп анапский». Лучшее сухое вино рейтинга произведено из австрийского сорта «цвайгельт». Одно моносортовое вино – из винограда «траминер розовый». Еще три образца были произведены из нескольких красных сортов винограда. Лишь в одном из вин исследования вместе с красным «каберне-совиньон» был использован белый сорт «алиготе», - говорится в исследовании.

Высший балл в исследовании получило вино, набравшее 83,16 балла по 100-балльной шкале ГОСТ (Межгосударственный стандарт ГОСТ 32051-2013 «Продукция винодельческая. Методы органолептического исследования»). Самое малотиражное было выпущено в количестве около 30 000 бутылок, а самое распространенное вино в исследовании было произведено тиражом 451 550 бутылок. Закупочная стоимость образцов составила от 203 до 500 рублей за бутылку.

В тройку лучших сухих розовых вин, набравших наибольшее количество баллов, вошло розовое вино торговой марки «Высокий Берег» из редкого сорта «цвайгельт» и два крымских бренда – ZB wine Rose и ESSE Rose. Два из трех заявленных полусухих розовых вин также вошли в рейтинг: «Роза Тамани» Chateau Tamagne и «Каберне розовое» Fanagoria. Категория полусладких розовых вин показала самые низкие результаты. Таких вин в исследовании было представлено только четыре образца, и ни один из них не получил высокой оценки.