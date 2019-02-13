0
14:33
Новым руководителем Агентства инвестиционного развития Псковской области назначен Игорь Девятко
12:30
Юрий Подобед покидает пост руководителя Агентства инвестиционного развития Псковской области
21:54
Минстрой предложил расширить применение мер стимулирования строительства жилья
14:03
Около 200 тысяч тонн молока произведены в Псковской области в прошлом году
12:22
Белов — Гавунасу: Верните миллиард, и появится возможность прекращения уголовного дела
11:34
Псковская область в 2018 году заняла первое место в СЗФО по производству скота и птицы на убой на душу населения
11:08
Первый транш в 314 млн рублей направлен в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»
Еще новости
Экономика

«Псковэнерго» увеличило затраты на охрану труда работников на треть

В 2018 году филиал ПАО «МРСК Северо-Запада «Псковэнерго» на мероприятия по охране труда персонала направил 83,2 млн рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, такие данные приводит служба производственной безопасности и производственного контроля предприятия.

Рост соответствующих затрат по сравнению с предыдущим годом составил 33,3% (в 2017 году на охрану труда работников предприятие направило 62,4 млн рублей).

Основной статьей затрат по охране труда в энергокомпании были расходы на приобретение современной спецодежды, устойчивой к воздействию электрической дуги, спецобуви, а также индивидуальных и коллективных средств защиты. На эти цели компания направила в общей сложности 65,3 млн рублей. В частности, была закуплена крупная партия раскрепляющих устройств и новых систем для безопасного проведения работ на высоте, а также переносных заземлений для установки с земли без подъема на опору.

Помимо этого, часть средств, а именно 7,3 млн были направлены на мероприятия по предупреждению несчастных случаев, 6,3 млн рублей составили расходы на санитарно- гигиенические мероприятия и 4,3 млн были направлены на мероприятия по общему улучшению условий труда.

В среднем удельные затраты на охрану труда в расчете на одного работника «Псковэнерго» в минувшем году составили 36,7 тыс. рублей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Новым руководителем Агентства инвестиционного развития Псковской области назначен Игорь Девятко
13 февраля 2019
Новым руководителем Агентства инвестиционного развития Псковской области назначен Игорь Девятко 4
Юрий Подобед покидает пост руководителя Агентства инвестиционного развития Псковской области
13 февраля 2019
Юрий Подобед покидает пост руководителя Агентства инвестиционного развития Псковской области
Минстрой предложил расширить применение мер стимулирования строительства жилья
11 февраля 2019
Минстрой предложил расширить применение мер стимулирования строительства жилья
Около 200 тысяч тонн молока произведены в Псковской области в прошлом году
11 февраля 2019
Около 200 тысяч тонн молока произведены в Псковской области в прошлом году
Белов — Гавунасу: Верните миллиард, и появится возможность прекращения уголовного дела
07 февраля 2019
Белов — Гавунасу: Верните миллиард, и появится возможность прекращения уголовного дела
Псковская область в 2018 году заняла первое место в СЗФО по производству скота и птицы на убой на душу населения
07 февраля 2019
Псковская область в 2018 году заняла первое место в СЗФО по производству скота и птицы на убой на душу населения
Первый транш в 314 млн рублей направлен в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»
06 февраля 2019
Первый транш в 314 млн рублей направлен в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»
Резиденты ОЭЗ «Моглино» «сверили часы» с новым руководством инвестиционной площадки
05 февраля 2019
Резиденты ОЭЗ «Моглино» «сверили часы» с новым руководством инвестиционной площадки 1

Идет загрузка...