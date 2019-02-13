«Псковэнерго» увеличило затраты на охрану труда работников на треть

13:56, 13 февраля 2019, ПАИ

В 2018 году филиал ПАО «МРСК Северо-Запада «Псковэнерго» на мероприятия по охране труда персонала направил 83,2 млн рублей. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании, такие данные приводит служба производственной безопасности и производственного контроля предприятия.

Рост соответствующих затрат по сравнению с предыдущим годом составил 33,3% (в 2017 году на охрану труда работников предприятие направило 62,4 млн рублей).

Основной статьей затрат по охране труда в энергокомпании были расходы на приобретение современной спецодежды, устойчивой к воздействию электрической дуги, спецобуви, а также индивидуальных и коллективных средств защиты. На эти цели компания направила в общей сложности 65,3 млн рублей. В частности, была закуплена крупная партия раскрепляющих устройств и новых систем для безопасного проведения работ на высоте, а также переносных заземлений для установки с земли без подъема на опору.

Помимо этого, часть средств, а именно 7,3 млн были направлены на мероприятия по предупреждению несчастных случаев, 6,3 млн рублей составили расходы на санитарно- гигиенические мероприятия и 4,3 млн были направлены на мероприятия по общему улучшению условий труда.

В среднем удельные затраты на охрану труда в расчете на одного работника «Псковэнерго» в минувшем году составили 36,7 тыс. рублей.