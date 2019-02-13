Елизавета Барышникова: Конкурс «Лидер года» будет способствовать формированию кадрового резерва Псковской области

14:14, 13 февраля 2019, ПАИ

Конкурс «Лидер года» будет способствовать формированию кадрового резерва Псковской области, уверена директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова.

По её словам, запуск проекта «Лидер года» означает курс на омоложение и призван помочь в поиске талантливых руководителей и управленцев. «Я, если честно, заполняю анкету и буду участвовать в этом конкурсе», - добавила Елизавета Барышникова.

Напомним, 8 февраля в Псковской области стартовал региональный конкурс «Лидер года», нацеленный на формирование кадрового управленческого резерва региона. В нем могут принять участие выпускники учреждений высшего или среднего профессионального образования старше 18 лет. Состязание предполагает 4 этапа: регистрацию, онлайн-тестирование, обучение, защиту индивидуальных проектов и собеседование. Критерием оценки участников конкурса является уровень проявления интеллектуального потенциала, управленческих компетенций и лидерских качеств в ходе выполнения конкурсных заданий.

Победители конкурса смогут пройти стажировки в органах государственной власти и будут включены в кадровый управленческий резерв Псковской области.

Организатор — Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Зарегистрироваться на конкурс «Лидер года» и узнать подробности можно на сайте проекта.