Елена Бибикова: Конкурс «Лидер года» поможет выявить нестандартно мыслящих личностей

17:44, 13 февраля 2019, ПАИ

«Региональный конкурс «Лидер года» - проект необходимый нашему региону для выявления проактивных, незаурядных, нестандартно мыслящих личностей, которые обладают глубокими знаниями в своих областях и могут подтвердить это конкретными результатами и достижениями, у кого есть не только идеи, но и перспективное видение их реализации», - заявила заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Елена Бибикова считает, что конкурс «Лидер года» — это площадка для общения, взаимного обмена и обогащения знаниями и практическим опытом, способствующая личностному и профессиональному росту участников. Сенатор призвала молодых людей Псковской области принять участие в конкурсе «Лидер года», поскольку «это прекрасная возможность испытать себя, проверить свои лидерские качества, повысить свою конкурентоспособность на рынке труда».

«Я уверена, что конкурс поможет формированию регионального резерва молодых профессиональных управленцев, готовых продуктивно и эффективно работать на развитие Псковской области», - заключила Елена Бибикова.

Напомним, 8 февраля в Псковской области стартовал региональный конкурс «Лидер года», нацеленный на формирование кадрового управленческого резерва региона. В нем могут принять участие выпускники учреждений высшего или среднего профессионального образования старше 18 лет. Состязание предполагает 4 этапа: регистрацию, онлайн-тестирование, обучение, защиту индивидуальных проектов и собеседование. Критерием оценки участников конкурса является уровень проявления интеллектуального потенциала, управленческих компетенций и лидерских качеств в ходе выполнения конкурсных заданий.

Победители конкурса смогут пройти стажировки в органах государственной власти и будут включены в кадровый управленческий резерв Псковской области.

Организатор — Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Зарегистрироваться на конкурс «Лидер года» и узнать подробности можно на сайте проекта.