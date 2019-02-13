День празднования водружения флага Идрицкой дивизии над рейхстагом предложено закрепить в законе «О копии Знамени Победы»

16:20, 13 февраля 2019, ПАИ

Депутат Псковского областного Собрания Дарья Козьякова вышла с законодательной инициативой, связанной с увековечением памяти подвига советского народа в Победе в Великой Отечественной войне – проект закона «О внесении изменения в статью 2 Закона Псковской области «О копии Знамени Победы» внесён на рассмотрение в региональный парламент. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

Речь идёт о водружении штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на здании рейхстага в городе Берлине 1 мая 1945 года. Первоначально депутаты Дарья Козьякова и Андрей Козлов предлагали установить приуроченную к этому событию региональную памятную дату «Праздник Знамени Победы». Однако в ходе предварительного обсуждения законопроекта в рамках комитета по законодательству и местному самоуправлению были усмотрены противоречия созвучному по названию федеральному закону «О Знамени Победы».

В связи с этим было предложено дополнить региональный закон, определяющий использование копий Знамени Победы на территории области, упоминанием о дне празднования в городском поселении Идрица водружения штурмового флага Идрицкой дивизии на здании рейхстага. Этот день жителями посёлка ежегодно отмечается 30 апреля.

Напомним, в 2019 году Идрица отметит юбилейную 75-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. 12 июля 1944 года ряд воинских частей и соединений, участвовавших в операции по овладению железнодорожным узлом «Идрица» и окружающих его населённых пунктов, были представлены Приказом Верховного Главнокомандующего к присвоению Почётного наименования «Идрицкие». В тот же день в честь отличившихся при освобождении Идрицы войск в Москве был произведён салют второй степени – двадцатью залпами из 224 орудий. Такие салюты в годы войны назначались только за освобождение крупных промышленных центров и успешное завершение стратегически важных боевых операций.

25 июля 1944 года восемь воинских частей, среди которых и 150-я стрелковая дивизия, отдельным Приказом получили Почётные наименования «Идрицкие». В ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года штурмовой флаг этого воинского соединения был водружён над Рейхстагом и стал Знаменем Победы – символом полного разгрома фашистской Германии.

В январе 2013 года власти и общественность Идрицы обратились к президенту и Министру обороны Российской Федерации с ходатайством о возвращении в строй действующей российской армии прославленного воинского соединения. Весной 2015 года в Южном военном округе была сформирована 150-я мотострелковая дивизия. А 30 июня 2018 года Указом №386 Президента РФ новому воинскому соединению было возвращено его полное наименование – «150-я мотострелковая Идрицко-Берлинская ордена Кутузова 2 степени дивизия».