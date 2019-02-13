0
22:38
О профилактике туберкулеза рассказал волонтёрский десант Псковского Красного Креста учащимся Москвинской средней школы
22:27
Первые этапы международного конкурса юных чтецов «Живая классика» начались в Псковской области
20:50
Повысить штрафы за фейковые новости предложили в Госдуме
19:47
Первая сотня активистов Псковской области зарегистрировалась на кадровый конкурс «Лидер года»
19:41
Лучшего чтеца среди псковских старшеклассников определят в проектном офисе #Команды2018 16 февраля
17:44
Елена Бибикова: Конкурс «Лидер года» поможет выявить нестандартно мыслящих личностей
16:58
В апреле стартует Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области
Еще новости
Общество

Подарить книгу с любовью предлагает псковичам областная библиотека

С 11 по 17 февраля в Псковской областной научной универсальной библиотеке пройдет третья общероссийская акция «Дарите книги с любовью». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе библиотеке.

Организатор акции – Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя». Акция «Дарите книги с любовью» приурочена к Международному дню книгодарения, который с 2012 года отмечается 14 февраля в более чем 30 странах. По словам организаторов, главная идея праздника — вдохновлять людей по всему миру дарить детям хорошие книги и показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности даже в век технологий.

В 2018 году на призыв: «Дарите книги с любовью» откликнулись Министерство культуры, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, крупнейшие российские издательства, книжные магазины, СМИ, музеи. Общими усилиями удалось собрать более 40 тысяч книг, которые стали бесценным подарком для тысяч юных читателей в 20 регионах страны. В этом году собираются новые книги для 55 библиотек из 28 регионов.

Стать «дарителем» может каждый. Для этого нужно принести новые книги в один из пунктов сбора – это более 1 тыс. 500 библиотек, книжных магазинов и школ по всей стране.

В Пскове пункт сбора книг находится на по адресу: улица Набат, дом 5, Псковская областная универсальная научная библиотека. Справки по телефону: 72-74-69.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

О профилактике туберкулеза рассказал волонтёрский десант Псковского Красного Креста учащимся Москвинской средней школы
13 февраля 2019
О профилактике туберкулеза рассказал волонтёрский десант Псковского Красного Креста учащимся Москвинской средней школы
Первые этапы международного конкурса юных чтецов «Живая классика» начались в Псковской области
13 февраля 2019
Первые этапы международного конкурса юных чтецов «Живая классика» начались в Псковской области
Повысить штрафы за фейковые новости предложили в Госдуме
13 февраля 2019
Повысить штрафы за фейковые новости предложили в Госдуме
Первая сотня активистов Псковской области зарегистрировалась на кадровый конкурс «Лидер года»
13 февраля 2019
Первая сотня активистов Псковской области зарегистрировалась на кадровый конкурс «Лидер года»
Лучшего чтеца среди псковских старшеклассников определят в проектном офисе #Команды2018 16 февраля
13 февраля 2019
Лучшего чтеца среди псковских старшеклассников определят в проектном офисе #Команды2018 16 февраля
Елена Бибикова: Конкурс «Лидер года» поможет выявить нестандартно мыслящих личностей
13 февраля 2019
Елена Бибикова: Конкурс «Лидер года» поможет выявить нестандартно мыслящих личностей
В апреле стартует Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области
13 февраля 2019
В апреле стартует Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области
Курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России учатся пресекать массовые беспорядки
13 февраля 2019
Курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России учатся пресекать массовые беспорядки 2

Идет загрузка...