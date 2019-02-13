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Спорт

ФК «Луки-Энергия» победил в первом контрольном матче текущего учебного сбора

Матч между великолукским ФК «Луки-Энергия» и командой «Смоленск» завершился со счётом 2:1. Как сообщили Псковскому агентству информации в великолукском футбольном клубе, первая контрольная игра в рамках текущего учебного сбора состоялась сегодня, 13 февраля, на стадионе «СГАФКСТ» в Смоленске.  

Голы забили великолучане Марат Сагиров на 45-й минуте (со штрафного) и Леонид Решетников на 76-й минуте. 

Главным судьей матча был Денис Шварц (Смоленск).

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