ФК «Луки-Энергия» победил в первом контрольном матче текущего учебного сбора

16:46, 13 февраля 2019, ПАИ

Матч между великолукским ФК «Луки-Энергия» и командой «Смоленск» завершился со счётом 2:1. Как сообщили Псковскому агентству информации в великолукском футбольном клубе, первая контрольная игра в рамках текущего учебного сбора состоялась сегодня, 13 февраля, на стадионе «СГАФКСТ» в Смоленске.

Голы забили великолучане Марат Сагиров на 45-й минуте (со штрафного) и Леонид Решетников на 76-й минуте.

Главным судьей матча был Денис Шварц (Смоленск).