Рапс и горох планирует экспортировать Псковская область

16:50, 13 февраля 2019, ПАИ

Псковская область направит заявку в Министерство сельского хозяйства РФ с планами реализации рапса и гороха на экспорт. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Комитете по сельскому хозяйству и гостехнадзору региона.

Такое решение принято на совещание с руководителями сельхозхозяйств на тему «Основные направления экспортного потенциала сельхозпродукции Псковской области», которое прошло в комитете 12 февраля с целью реализации майских указов президента Российской Федерации. В ходе совещания также отмечалось, что в 2019 в регионе планируется посеять более 7 тыс. га рапса и 40 тыс. га зерновых культур.