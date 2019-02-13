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Экономика

Рапс и горох планирует экспортировать Псковская область

Псковская область направит заявку в Министерство сельского хозяйства РФ с планами реализации рапса и гороха на экспорт. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Комитете по сельскому хозяйству и гостехнадзору региона. 

Такое решение принято на совещание с руководителями сельхозхозяйств на тему «Основные направления экспортного потенциала сельхозпродукции Псковской области», которое прошло в комитете 12 февраля с целью реализации майских указов президента Российской Федерации. В ходе совещания также отмечалось, что в 2019 в регионе планируется посеять более 7 тыс. га рапса и 40 тыс. га зерновых культур. 

 

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