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Общество

Жители дома 12 по улице Стахановской в Пскове попросили у депутатов содействия в капремонте

В рамках рабочего выезда депутат Псковской городской Думы  по второму избирательному округу Сергей Колосов посетил многоквартирный дом №12 на улице Стахановской. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, к депутату обратились жители дома с жалобой на протечки в квартирах верхних этажей.

Ранее в доме проводился ремонт инженерных сетей по программе Фонда капитального ремонта. Жители отмечают, что ремонт сетей был не приоритетным, но на данный момент он уже выполнен, а проблема по ремонту кровли осталась.

Сергей Колосов осмотрел проблемные участки в квартирах, в которых  залиты стены и потолок, а также вместе с жильцами поднялся на крышу. Депутат изучил документы и материалы, предоставленные одной из жительниц  дома, касающиеся проблемы и обращения жильцов в Управляющую организацию и Фонд капитального ремонта.

В связи со сложившейся ситуацией Сергей Колосов обратился в Управляющую организацию для  оказания содействия по ремонту крыши дома №12  по улице Стахановской. Также депутат выразил готовность помочь жителям дома в оформлении необходимой документации для претензионной работы  и взял решение вопроса под свой контроль.

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