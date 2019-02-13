Жители дома 12 по улице Стахановской в Пскове попросили у депутатов содействия в капремонте

17:12, 13 февраля 2019, ПАИ

В рамках рабочего выезда депутат Псковской городской Думы по второму избирательному округу Сергей Колосов посетил многоквартирный дом №12 на улице Стахановской. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, к депутату обратились жители дома с жалобой на протечки в квартирах верхних этажей.

Ранее в доме проводился ремонт инженерных сетей по программе Фонда капитального ремонта. Жители отмечают, что ремонт сетей был не приоритетным, но на данный момент он уже выполнен, а проблема по ремонту кровли осталась.

Сергей Колосов осмотрел проблемные участки в квартирах, в которых залиты стены и потолок, а также вместе с жильцами поднялся на крышу. Депутат изучил документы и материалы, предоставленные одной из жительниц дома, касающиеся проблемы и обращения жильцов в Управляющую организацию и Фонд капитального ремонта.

В связи со сложившейся ситуацией Сергей Колосов обратился в Управляющую организацию для оказания содействия по ремонту крыши дома №12 по улице Стахановской. Также депутат выразил готовность помочь жителям дома в оформлении необходимой документации для претензионной работы и взял решение вопроса под свой контроль.