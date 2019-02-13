0
22:38
О профилактике туберкулеза рассказал волонтёрский десант Псковского Красного Креста учащимся Москвинской средней школы
22:27
Первые этапы международного конкурса юных чтецов «Живая классика» начались в Псковской области
20:50
Повысить штрафы за фейковые новости предложили в Госдуме
19:47
Первая сотня активистов Псковской области зарегистрировалась на кадровый конкурс «Лидер года»
19:41
Лучшего чтеца среди псковских старшеклассников определят в проектном офисе #Команды2018 16 февраля
17:44
Елена Бибикова: Конкурс «Лидер года» поможет выявить нестандартно мыслящих личностей
16:58
В апреле стартует Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области
Еще новости
Общество

Восстановить горячее водоснабжение дома № 126 на улице Поземского поручил замглавы Пскова УГХ

К заместителю главы города Пскова Сергею Гаврилову обратились жители дома №126 по улице Леона Поземского с жалобой на отсутствие горячего водоснабжения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, по информации жильцов, водоснабжение прекратилось после выхода из строя бойлера. Жители дома на общедомовом собрании приняли решение о покупке нового оборудования, но не все жильцы согласны платить. 

Директор МБУ «Жилище» Виктор Лукин пояснил, что работы по закупке оборудования ведутся, и в скором времени оно будет заменено. Сергей Гаврилов обратил внимание на недопустимость столь длительного перерыва в подаче горячей воды и дал поручение заместителю начальника Управления городского хозяйства Антону Ляугминасу проконтролировать сроки и ход ремонтных работ, а также проверить  качество установки оборудования.

Также на приеме к заместителю главы города обратилась инициативная группа жителей микрорайона «Белый мох», которые подготовили сценарий праздника «Масленица» и готовы сами организовать мероприятие. Сергей Гаврилов поблагодарил активистов за усилия, направленные на поддержание русских национальных традиций и культуры. Он также предложил обратившимся помощь специалистов Управления культуры администрации Пскова по организации и  обеспечению праздника.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

О профилактике туберкулеза рассказал волонтёрский десант Псковского Красного Креста учащимся Москвинской средней школы
13 февраля 2019
О профилактике туберкулеза рассказал волонтёрский десант Псковского Красного Креста учащимся Москвинской средней школы
Первые этапы международного конкурса юных чтецов «Живая классика» начались в Псковской области
13 февраля 2019
Первые этапы международного конкурса юных чтецов «Живая классика» начались в Псковской области
Повысить штрафы за фейковые новости предложили в Госдуме
13 февраля 2019
Повысить штрафы за фейковые новости предложили в Госдуме
Первая сотня активистов Псковской области зарегистрировалась на кадровый конкурс «Лидер года»
13 февраля 2019
Первая сотня активистов Псковской области зарегистрировалась на кадровый конкурс «Лидер года»
Лучшего чтеца среди псковских старшеклассников определят в проектном офисе #Команды2018 16 февраля
13 февраля 2019
Лучшего чтеца среди псковских старшеклассников определят в проектном офисе #Команды2018 16 февраля
Елена Бибикова: Конкурс «Лидер года» поможет выявить нестандартно мыслящих личностей
13 февраля 2019
Елена Бибикова: Конкурс «Лидер года» поможет выявить нестандартно мыслящих личностей
В апреле стартует Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области
13 февраля 2019
В апреле стартует Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области
Курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России учатся пресекать массовые беспорядки
13 февраля 2019
Курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России учатся пресекать массовые беспорядки 2

Идет загрузка...