Восстановить горячее водоснабжение дома № 126 на улице Поземского поручил замглавы Пскова УГХ

17:27, 13 февраля 2019, ПАИ

К заместителю главы города Пскова Сергею Гаврилову обратились жители дома №126 по улице Леона Поземского с жалобой на отсутствие горячего водоснабжения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, по информации жильцов, водоснабжение прекратилось после выхода из строя бойлера. Жители дома на общедомовом собрании приняли решение о покупке нового оборудования, но не все жильцы согласны платить.

Директор МБУ «Жилище» Виктор Лукин пояснил, что работы по закупке оборудования ведутся, и в скором времени оно будет заменено. Сергей Гаврилов обратил внимание на недопустимость столь длительного перерыва в подаче горячей воды и дал поручение заместителю начальника Управления городского хозяйства Антону Ляугминасу проконтролировать сроки и ход ремонтных работ, а также проверить качество установки оборудования.

Также на приеме к заместителю главы города обратилась инициативная группа жителей микрорайона «Белый мох», которые подготовили сценарий праздника «Масленица» и готовы сами организовать мероприятие. Сергей Гаврилов поблагодарил активистов за усилия, направленные на поддержание русских национальных традиций и культуры. Он также предложил обратившимся помощь специалистов Управления культуры администрации Пскова по организации и обеспечению праздника.