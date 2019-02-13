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Общество

75-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков отметит Порховский район 24 февраля

24 февраля Порховский район отметит 75-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной администрации.

Торжественное мероприятие «Память в сердце жива» состоится в 12:00 в Порхове на площади Красной Армии. В программе – марш военнослужащих Псковского гарнизона, выступление официальных лиц и почётных гостей, литературно-музыкальная композиция и акция «Свеча памяти».

Затем пройдет возложение венков и цветов к памятнику Солдату-освободителю, закладка капсулы с посланием следующему поколению.

Запланированы показательные выступления военнослужащих Псковского гарнизона, выставка стрелкового оружия, средств связи и наблюдения. Будет работать интерактивная площадка с костюмами и оружием 1940-х годов.

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