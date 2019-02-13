Пенсионеры и сотрудники идрицкой колонии соревновались в ловле рыбы

17:58, 13 февраля 2019, ПАИ

На озере Свибло в Себежском районе прошли соревнования по подледной ловле рыбы между сотрудниками и пенсионерами исправительной колонии № 3 УФСИН России по Псковской области, расположенной в поселке Идрица, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

В этом году участвовали 15 рыболовов. Соревнования, на которых спортсмены показывали свое мастерство в подледной ловле рыбы на зимнюю удочку и жерлицы, стартовали рано утром. В ведомстве отметили, что с погодой и хорошим уловом сотрудникам очень повезло, поскольку накануне мероприятия был сильный ветер и снег.

«Рыбалка порадовала частым клевом очень приличных экземпляров, а маленькие трофеи мы отпускали обратно, в родную стихию. От такого времяпрепровождения, на свежем воздухе, мы получили огромную порцию хорошего настроения, а бывалые рыбаки насладились соревновательным духом, который здесь царил весь день», – рассказали участники соревнований.

По итогам состязаний победителем в номинации «Самый большой улов» стал пенсионер ИК-3 Аркадий Богданов, в номинации «Самая большая рыбка» – Николай Богданов, «Самый подготовленный рыбак» – Василий Иванов, «Самая маленькая рыба» – Сергей Мелихов, «Ловил – да не поймал» – Эдуард Патлатюк, «Первая пойманная рыбка в жизни» – Елена Дмитрова. Отличившихся рыболовов наградили дипломами и подарками.