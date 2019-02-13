Третье занятие Школы волонтёра Молодой Ганзы состоялось в Пскове
12 февраля в Псковском городском молодежном центре прошло третье занятие Школы волонтёра Молодой Ганзы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе молодежного центра.
Обучающиеся были разделены на две языковые группы: те, кто изучает английский язык, и те, кто изучает немецкий. Будущие волонтёры узнали о том, как общаться с гостями города, и попробовали свои силы на практике.
Лекции читали методист организационно-методического отдела Молодёжного центра Татьяна Румянцева и сотрудник отдела зарубежных связей и Ганзейского движения аппарата Псковской городской Думы Ольга Друганова.
Школа готовит волонтёров для встречи делегатов из ганзейских городов, которые будут участвовать в международных Ганзейских днях в июне 2019 года, возрастом от 14 до 26 лет. Молодежный центр подготовил уже два потока волонтеров для помощи в XXXIX Международных Ганзейских днях. Первый поток закончил обучение в октябре, а второй курс в декабре 2018 года.