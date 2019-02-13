Кафе «Дом Бабинина» закрылось в Пскове

17:50, 13 февраля 2019, ПАИ

Закрылось кафе «Дом Бабинина», с января 2017 года размещавшееся в старинном восстановленном доме в Конном переулке Пскова. Об этом Псковскому агентству сообщил владелец и шеф-повар заведения Сергей Кравченко.

По его словам, содержать кафе «стало дорого». Он уточнил, что сейчас владельцы здания ищут нового арендатора. «1 февраля кафе перестало существовать. Не знаю, что там будет после нас. Возможно, кафе или магазин», - рассказал Сергей Кравченко.

Он отметил, что пока не планирует в Пскове никаких новых проектов. «Через полгода-год будет запуск ресторана на радиозаводе. Там есть небольшой пивной завод, вот при нём и будет ресторан. Возможно, пойду туда в качестве шеф-повара, но это пока не точно», - добавил Сергей Кравченко.