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Общество

Посвящённые 30-летию вывода войск из Афганистана мероприятия пройдут в Пскове

15 февраля в Пскове пройдут мероприятия, посвящённые 30-летию вывода советских войск из Афганистана. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Памятный день начнётся в 10:30 минут с церемонии возложения цветов к мемориалу «Воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых и специальных задач во второй половине 20-го столетия», расположенному у Дома офицеров.

С 11:45 до 14:00 часов в Большом концертном зале Псковской филармонии пройдёт торжественное собрание военнослужащих Псковского гарнизона и праздничный концерт.

Во время торжественных мероприятий в Пскове и муниципальных образованиях всем ветеранам боевых действий, проходивших на территории Афганистана, будут вручены юбилейные медали.

В 16:00 часов в Доме офицеров начнется концертная программа «Время выбрало нас».

Напомним, что вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года в соответствии с заключёнными 14 апреля 1988 года Женевскими соглашениями, а закончился 15 февраля 1989 года.

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