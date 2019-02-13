11 нарушений земельного законодательства выявил псковский Росреестр за прошлую неделю

19:26, 13 февраля 2019, ПАИ

На минувшей неделе инспекторы отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Псковской области провели 19 проверок соблюдения земельного законодательства в регионе, в ходе которых выявили и зафиксировали 11 нарушений.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, по итогам проверок возбуждены 10 дел об административных правонарушениях, 7 субъектов привлечены к административной ответственности, выданы 9 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства. Общая сумма наложенных штрафов составила 65 тысяч рублей. Устранены 4 нарушения.