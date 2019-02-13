0
22:38
О профилактике туберкулеза рассказал волонтёрский десант Псковского Красного Креста учащимся Москвинской средней школы
22:27
Первые этапы международного конкурса юных чтецов «Живая классика» начались в Псковской области
20:50
Повысить штрафы за фейковые новости предложили в Госдуме
19:47
Первая сотня активистов Псковской области зарегистрировалась на кадровый конкурс «Лидер года»
19:41
Лучшего чтеца среди псковских старшеклассников определят в проектном офисе #Команды2018 16 февраля
17:44
Елена Бибикова: Конкурс «Лидер года» поможет выявить нестандартно мыслящих личностей
16:58
В апреле стартует Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области
Еще новости
Общество

32 нарушения земельного законодательства выявил псковский Росреестр в январе

Управление Росреестра по Псковской области в январе провело 53 проверки земельных участков в регионе, в ходе которых выявило и зафиксировало 32 нарушения собственниками земельного законодательства, большая часть из которых была связана с самовольным занятием земельных участков.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, по итогам проверок выданы 25 предписаний об устранении выявленных фактов, возбуждены 30 дел об административных правонарушениях с назначением штрафных санкций на общую сумму 485 тысяч рублей, которые будут перечислены в бюджеты муниципальных образований. Ликвидированы 30 нарушений.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

О профилактике туберкулеза рассказал волонтёрский десант Псковского Красного Креста учащимся Москвинской средней школы
13 февраля 2019
О профилактике туберкулеза рассказал волонтёрский десант Псковского Красного Креста учащимся Москвинской средней школы
Первые этапы международного конкурса юных чтецов «Живая классика» начались в Псковской области
13 февраля 2019
Первые этапы международного конкурса юных чтецов «Живая классика» начались в Псковской области
Повысить штрафы за фейковые новости предложили в Госдуме
13 февраля 2019
Повысить штрафы за фейковые новости предложили в Госдуме
Первая сотня активистов Псковской области зарегистрировалась на кадровый конкурс «Лидер года»
13 февраля 2019
Первая сотня активистов Псковской области зарегистрировалась на кадровый конкурс «Лидер года»
Лучшего чтеца среди псковских старшеклассников определят в проектном офисе #Команды2018 16 февраля
13 февраля 2019
Лучшего чтеца среди псковских старшеклассников определят в проектном офисе #Команды2018 16 февраля
Елена Бибикова: Конкурс «Лидер года» поможет выявить нестандартно мыслящих личностей
13 февраля 2019
Елена Бибикова: Конкурс «Лидер года» поможет выявить нестандартно мыслящих личностей
В апреле стартует Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области
13 февраля 2019
В апреле стартует Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области
Курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России учатся пресекать массовые беспорядки
13 февраля 2019
Курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России учатся пресекать массовые беспорядки 2

Идет загрузка...