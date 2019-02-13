32 нарушения земельного законодательства выявил псковский Росреестр в январе

22:16, 13 февраля 2019, ПАИ

Управление Росреестра по Псковской области в январе провело 53 проверки земельных участков в регионе, в ходе которых выявило и зафиксировало 32 нарушения собственниками земельного законодательства, большая часть из которых была связана с самовольным занятием земельных участков.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, по итогам проверок выданы 25 предписаний об устранении выявленных фактов, возбуждены 30 дел об административных правонарушениях с назначением штрафных санкций на общую сумму 485 тысяч рублей, которые будут перечислены в бюджеты муниципальных образований. Ликвидированы 30 нарушений.