Вербовка начинается с переписки: что важно знать – рассказываем в карточках

10:16, 15 сентября 2026, ПАИ

Интернет может стать инструментом вербовки в террористическую деятельность. Потенциальную жертву могут искать через социальные сети, мессенджеры и онлайн-сообщества, постепенно устанавливая доверительный контакт и предлагая выполнить «простое» поручение или получить легкий заработок.

Как распознать опасное общение, на какие предложения стоит обратить особое внимание и что делать, если кто-то пытается вовлечь вас в противоправную деятельность – рассказываем в карточках.