В Псковской области за восемь месяцев обновили 63 железнодорожных переезда

09:02, 15 сентября 2026, ПАИ

За январь – август 2026 года в Псковской области провели комплекс ремонтных и восстановительных работ на 63 железнодорожных переездах, сообщает пресс-служба ОЖД.

На восьми переездах вблизи станций Великие Луки, Невель, Завережье, Псков, Полковая, Пустошка и Дно отремонтировали и заасфальтировали проезжую часть.

12 переездов в границах станций Псков, Дно, Новосокольники, Торошино, Порхов, Струги Красные, Новоизборск, Скангали и Череха получили новый настил.

На переездах станций Великие Луки и Дно заменили резинотехнический настил.

Кроме того, на восьми переездах заменили направляющие столбики, на 10 обновили дорожные знаки, а на 29 железнодорожных переездах улучшили зону видимости.