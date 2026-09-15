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Общество

В Псковской области за восемь месяцев обновили 63 железнодорожных переезда

За январь – август 2026 года в Псковской области провели комплекс ремонтных и восстановительных работ на 63 железнодорожных переездах, сообщает пресс-служба ОЖД.

Фото: ПАИ

На восьми переездах вблизи станций Великие Луки, Невель, Завережье, Псков, Полковая, Пустошка и Дно отремонтировали и заасфальтировали проезжую часть.

12 переездов в границах станций Псков, Дно, Новосокольники, Торошино, Порхов, Струги Красные, Новоизборск, Скангали и Череха получили новый настил.

На переездах станций Великие Луки и Дно заменили резинотехнический настил.

Кроме того, на восьми переездах заменили направляющие столбики, на 10 обновили дорожные знаки, а на 29 железнодорожных переездах улучшили зону видимости.

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