В Кунье заключён контракт на ремонт дворов и проездов к ним

09:37, 15 сентября 2026, ПАИ

Ремонт трёх дворовых территорий и проездов к ним планируется выполнить в 2027 году в Кунье. Об этом сообщил глава Куньинского муниципального округа Олег Лебедев в своём канале на платформе MAX.

Конкурсные процедуры уже состоялись, заключён муниципальный контракт на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов в посёлке Кунья. В перечень вошли территории у домов № 47 на улице Больничной, а также № 74 и № 126 на улице Дзержинского.

Срок исполнения контракта – до 30 июня 2027 года. Победителем электронного аукциона стала компания «Реал».

Виды работ и схемы ремонтов согласованы с жителями многоквартирных домов.