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Общество

Ветераны боевых действий могут получить электронное удостоверение

Ветераны боевых действий в Псковской области могут получить электронное удостоверение, сообщили ПАИ в управлении информационной политики региона.

Фото: ПАИ

Электронное удостоверение – это пластиковая карта «СВОи», которая является полным аналогом бумажного удостоверения ветерана боевых действий и действует на всей территории России.

Карта объединяет сразу несколько функций: удостоверение личности ветерана боевых действий; социальную карту с доступом к федеральным и региональным льготам; банковскую карту для получения выплат, пенсий и оплаты товаров и услуг.

Как оформить: подготовить паспорт, СНИЛС и удостоверение ВБД, подать заявление в банк-партнёр, после согласования получить карту в отделении банка.

По всем интересующим вопросам ветераны боевых действий могут обращаться по номеру справочной службы 117, а также на сайт.

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