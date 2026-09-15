Ветераны боевых действий могут получить электронное удостоверение

10:05, 15 сентября 2026, ПАИ

Ветераны боевых действий в Псковской области могут получить электронное удостоверение, сообщили ПАИ в управлении информационной политики региона.

Электронное удостоверение – это пластиковая карта «СВОи», которая является полным аналогом бумажного удостоверения ветерана боевых действий и действует на всей территории России.

Карта объединяет сразу несколько функций: удостоверение личности ветерана боевых действий; социальную карту с доступом к федеральным и региональным льготам; банковскую карту для получения выплат, пенсий и оплаты товаров и услуг.

Как оформить: подготовить паспорт, СНИЛС и удостоверение ВБД, подать заявление в банк-партнёр, после согласования получить карту в отделении банка.

По всем интересующим вопросам ветераны боевых действий могут обращаться по номеру справочной службы 117, а также на сайт.