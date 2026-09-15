Улица Завеличенская свяжет Балтийскую с дорогой Псков – Родина
В микрорайоне Борисовичи строится улица Завеличенская, сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Фёдорова в своём официальном канале на платформе MAX.
На площадке ведутся работы по разработке грунта, монтажу железобетонных колодцев, восстановлению и закреплению трассы автомобильной дороги. Проект реализуется в рамках программы обеспечения микрорайона Борисовичи инженерной инфраструктурой.
«Улица, строящаяся с учётом современных требований безопасности участников дорожного движения, свяжет улицу Балтийскую с автодорогой Псков – Родина», – рассказала Наталья Фёдорова.
Работы планируют завершить в октябре 2027 года.
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