Улица Завеличенская свяжет Балтийскую с дорогой Псков – Родина

10:19, 15 сентября 2026, ПАИ

В микрорайоне Борисовичи строится улица Завеличенская, сообщила глава Псковского муниципального округа Наталья Фёдорова в своём официальном канале на платформе MAX.

На площадке ведутся работы по разработке грунта, монтажу железобетонных колодцев, восстановлению и закреплению трассы автомобильной дороги. Проект реализуется в рамках программы обеспечения микрорайона Борисовичи инженерной инфраструктурой.

«Улица, строящаяся с учётом современных требований безопасности участников дорожного движения, свяжет улицу Балтийскую с автодорогой Псков – Родина», – рассказала Наталья Фёдорова.

Работы планируют завершить в октябре 2027 года.