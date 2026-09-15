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IT-специалисты возглавили рейтинг самых престижных профессий среди жителей Пскова – опрос

Программисты и IT-специалисты возглавили рейтинг самых престижных профессий среди жителей Пскова. Такие результаты показал открытый опрос крупнейшего российского сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob. В нем приняли участие представители экономически активного населения.

Фото: ПАИ

За программистов и IT-специалистов проголосовали 16% респондентов. Второе место разделили инженеры и квалифицированные рабочие — по 10% голосов.

Среди инженерно-технических специальностей чаще всего называли проектировщиков, геодезистов, энергетиков, технологов и строителей. В числе наиболее престижных рабочих профессий респонденты отмечали сварщиков, токарей, операторов станков с ЧПУ, электриков и машинистов спецтехники.

Еще 10% участников опроса считают престижной профессию топ-менеджера независимо от отрасли.

В тройку лидеров также вошли врачи и военнослужащие — по 8% голосов. Среди врачебных специальностей респонденты чаще всего называли стоматологов и хирургов.

Государственную службу престижной считают 5% опрошенных. Еще 3% отдали предпочтение финансистам и экономистам. По 1% голосов получили учителя, юристы и аналитики.

При этом 8% псковичей считают, что престижной может быть любая профессия, а 3% уверены, что престижных профессий не существует.

Еще 11% респондентов назвали другие варианты. В их числе — логисты, спасатели, маркетологи, психологи, научные сотрудники, блогеры, музыканты, космонавты, дизайнеры, риелторы, HR-менеджеры, предприниматели и другие специалисты.

Отличаются ответы и в зависимости от пола участников опроса. Мужчины чаще называли престижными профессии ИТР, квалифицированных рабочих, военнослужащих и госслужащих. Женщины чаще мужчин выбирали программистов, топ-менеджеров и различные врачебные специализации. Кроме того, женщины чаще отмечали, что престижной может быть любая профессия.

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