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Общество

Псковичи могут получить госуслуги со скидкой в 30%

МРЭО ГИБДД напоминает о возможности получения госуслуг через Единый портал государственных услуг с 30% скидкой, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Регистрация транспортных средств, получение и замена водительских удостоверений – все эти действия можно спланировать на удобное для вас время, воспользовавшись возможностями Единого портала государственных услуг», - отметили в ведомстве.

При личном обращении и подаче заявления на регистрацию автомобиля с выдачей новых или ранее сохраненных государственных регистрационных знаков в подразделение Госавтоинспекции заявитель оплачивает 2 тысячи 850 рублей, а при подаче заявления и оплате госпошлины через ЕПГУ размер госпошлины составит 1 тысячу 995 рублей. Госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения вместо 2 тысяч составит 1 тысячу 400 рублей.

Причем, скидка в 30% предоставляется только в случае подачи заявления на получение услуги и оплате государственной пошлины с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг.

С 1 января 2017 года можно воспользоваться правом оплачивать государственную пошлину со скидкой 30% при условии записи на услугу и оплаты её электронным способом.

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