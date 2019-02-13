Восемь детей-сирот получили квартиры в Великих Луках после вмешательства прокуратуры

20:10, 13 февраля 2019, ПАИ

В 2018 году по искам прокуратуры Великих Лук восемь лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, были обеспечены жильем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Великих Лук.

В надзорном ведомстве отметили, что в соответствии с законодательством Российской Федерации дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей имеют право на обеспечение жилыми помещениями.

«Дети-сироты, которые не получили жилье, обращаются в прокуратуру города с заявлениями о предоставлении им жилых помещений. В этой связи прокуратура города направляет в суд исковые заявления о предоставлении указанным категориям граждан жилых помещений», - пояснили в прокуратуре.