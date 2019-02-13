На службу в Росгвардию приглашают псковичей

20:21, 13 февраля 2019, ПАИ

Управление Росгвардии по Псковской области производит отбор кандидатов для прохождения военной службы по контракту на должностях сержантов и солдат, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления.

Претендовать на вакансии могут граждане РФ от 18 до 40 лет, годные по состоянию здоровья (категории от А до Б-3 включительно), не имеющие судимостей. Прошедшие военную службу по призыву или имеющие образование среднее профессиональное (высшее).

Кандидатам необходимо сдать нормативы по физической подготовке: подтягивание на перекладине – не менее 1 раза, бег 100 метров – не более 15 секунд, бег 1 тысяча метров – не более 4 минут.

Прошедших отбор ждёт зарплата от 18 тысяч рублей, полный соцпакет, бесплатное лечение и обеспечение бесплатным питанием и вещевым имуществом (формой), ежегодное предоставление оплачиваемого отпуска от 30 суток (в зависимости от выслуги лет), карьерный рост. Также возможность участия в накопительно-ипотечной системе, возможность ежегодного санаторно-курортного лечения на льготных условиях, обязательная ежегодная материальная помощь в размере 1 оклада денежного содержания.

Более подробную информацию можно получить по адресу: Псков, улица Николая Васильева, 77 или по телефонам 73-43-13, 8-(911)-366-21-41, 8-(906)-223-65-00.