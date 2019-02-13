Повысить штрафы за фейковые новости предложили в Госдуме

20:50, 13 февраля 2019, ПАИ

13 февраля депутаты Госдумы внесли правки в законопроекты об ответственности за распространение фейковых новостей и оскорбление государственных символов, согласно которым кратно повысится штраф за соответствующие действия, сообщает ТАСС.

В предыдущей версии редакции закона сумма штрафа для физических лиц составляла от 3 до 5 тысяч рублей, для юридических — от 400 тысяч до 1 млн рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей.

В обновленной версии закона депутаты предложили изменить размер штрафа для физических лиц от 30 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 200 тысяч рублей и для юридических лиц — от 200 до 500 тысяч рублей.

В новой версии законопроекта планируется установить наказание за распространение в СМИ и в Интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации, которая может создать угрозу вреда жизни и здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка или общественной безопасности, создание помех функционированию или прекращение объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, энергетики, промышленности, кредитных организаций.

Пакет законопроектов о борьбе с фейковыми новостями и оскорблением госсимволов был внесен в Госдуму 12 декабря. Авторами инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин, позднее к ним присоединилась еще группа парламентариев. В первом чтении документы были приняты Госдумой 24 января.