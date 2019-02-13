В Острове-2 ищут очевидцев гибели собаки, которую нашли на улице Шумейко

21:01, 13 февраля 2019, ПАИ

В Острове-2 ищут очевидцев гибели собаки, которую нашли на улице Шумейко, сообщается в группе «Псковский Остров. Вчера. Сегодня. Завтра» в социальной сети «ВКонтакте».

Местная жительница написала в группе, что собака была найдена сегодня, 13 февраля в Острове-2 на улице Шумейко, 10 в четвертом подъезде. По ее словам, собака умерла «жуткой смертью».

«Она была найдена вся в фекалиях, слюнях и крови. Возможно, была отравлена. Дворники вынесли её на мусорку. Мне удалось ее увидеть только уже в контейнере. Была вызвана полиция, которая опросила свидетелей и произвела фотосъемку. Просим всех, кто имеет какие-то достоверные сведения об этом, сообщить информацию», - написала участница группы.