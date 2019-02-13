0
22:38
О профилактике туберкулеза рассказал волонтёрский десант Псковского Красного Креста учащимся Москвинской средней школы
22:27
Первые этапы международного конкурса юных чтецов «Живая классика» начались в Псковской области
20:50
Повысить штрафы за фейковые новости предложили в Госдуме
19:47
Первая сотня активистов Псковской области зарегистрировалась на кадровый конкурс «Лидер года»
19:41
Лучшего чтеца среди псковских старшеклассников определят в проектном офисе #Команды2018 16 февраля
17:44
Елена Бибикова: Конкурс «Лидер года» поможет выявить нестандартно мыслящих личностей
16:58
В апреле стартует Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области
Еще новости
Общество

В Острове-2 ищут очевидцев гибели собаки, которую нашли на улице Шумейко

В Острове-2 ищут очевидцев гибели собаки, которую нашли на улице Шумейко, сообщается в группе «Псковский Остров. Вчера. Сегодня. Завтра» в социальной сети «ВКонтакте».

Местная жительница написала в группе, что собака была найдена сегодня, 13 февраля в Острове-2 на улице Шумейко, 10 в четвертом подъезде. По ее словам, собака умерла «жуткой смертью». 

Фото из группы «Псковский Остров. Вчера. Сегодня. Завтра» в социальной сети «ВКонтакте».

«Она была найдена вся в фекалиях, слюнях и крови. Возможно, была отравлена. Дворники вынесли её на мусорку. Мне удалось ее увидеть только уже в контейнере. Была вызвана полиция, которая опросила свидетелей и произвела фотосъемку. Просим всех, кто имеет какие-то достоверные сведения об этом, сообщить информацию», - написала участница группы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

О профилактике туберкулеза рассказал волонтёрский десант Псковского Красного Креста учащимся Москвинской средней школы
13 февраля 2019
О профилактике туберкулеза рассказал волонтёрский десант Псковского Красного Креста учащимся Москвинской средней школы
Первые этапы международного конкурса юных чтецов «Живая классика» начались в Псковской области
13 февраля 2019
Первые этапы международного конкурса юных чтецов «Живая классика» начались в Псковской области
Повысить штрафы за фейковые новости предложили в Госдуме
13 февраля 2019
Повысить штрафы за фейковые новости предложили в Госдуме
Первая сотня активистов Псковской области зарегистрировалась на кадровый конкурс «Лидер года»
13 февраля 2019
Первая сотня активистов Псковской области зарегистрировалась на кадровый конкурс «Лидер года»
Лучшего чтеца среди псковских старшеклассников определят в проектном офисе #Команды2018 16 февраля
13 февраля 2019
Лучшего чтеца среди псковских старшеклассников определят в проектном офисе #Команды2018 16 февраля
Елена Бибикова: Конкурс «Лидер года» поможет выявить нестандартно мыслящих личностей
13 февраля 2019
Елена Бибикова: Конкурс «Лидер года» поможет выявить нестандартно мыслящих личностей
В апреле стартует Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области
13 февраля 2019
В апреле стартует Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области
Курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России учатся пресекать массовые беспорядки
13 февраля 2019
Курсанты Псковского филиала Академии ФСИН России учатся пресекать массовые беспорядки 2

Идет загрузка...