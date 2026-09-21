Лекция о мемориальных парках Пушкинского заповедника пройдёт в Пскове 24 сентября

08:51, 21 сентября 2026, ПАИ

Лекция, посвящённая мемориальным паркам Пушкинского заповедника, состоится 24 сентября в 12:00 в библиотеке имени Курбатова в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в центре туризма и творческих индустрий Пскова.

Главный хранитель музейных лесов и парков Пушкинского музея-заповедника «Михайловское» Галина Пиврик расскажет о мемориальных парках заповедника, являющихся памятниками русского садово-паркового искусства XVIII–XIX веков.

Мероприятие пройдёт на улице Профсоюзной, 2, в зале Президентской библиотеки. Для участия необходима предварительная регистрация.