Лекция о мемориальных парках Пушкинского заповедника пройдёт в Пскове 24 сентября
Лекция, посвящённая мемориальным паркам Пушкинского заповедника, состоится 24 сентября в 12:00 в библиотеке имени Курбатова в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в центре туризма и творческих индустрий Пскова.
Главный хранитель музейных лесов и парков Пушкинского музея-заповедника «Михайловское» Галина Пиврик расскажет о мемориальных парках заповедника, являющихся памятниками русского садово-паркового искусства XVIII–XIX веков.
Мероприятие пройдёт на улице Профсоюзной, 2, в зале Президентской библиотеки. Для участия необходима предварительная регистрация.
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