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Общество

Россиянам перечислили доступные по ОМС стоматологические услуги

По полису ОМС гражданам доступны первичный стоматологический осмотр, лечение кариеса, удаление зубов, а также неотложная помощь при острой боли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

Фото: ПАИ

В фонде отметили, что такой набор услуг позволяет вовремя решать самые распространённые проблемы с полостью рта и не допускать тяжёлых осложнений.

По данным фонда, за первое полугодие 2026 года медицинские организации оказали стоматологическую помощь по ОМС в объёме 31,7 миллиона посещений. В 2025 году этот показатель составил 61,1 миллиона посещений, а прогноз на этот год – 63,4 миллиона посещений, добавили в фонде.

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