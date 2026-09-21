Россиянам перечислили доступные по ОМС стоматологические услуги

09:19, 21 сентября 2026, ПАИ

По полису ОМС гражданам доступны первичный стоматологический осмотр, лечение кариеса, удаление зубов, а также неотложная помощь при острой боли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерального фонда обязательного медицинского страхования.

В фонде отметили, что такой набор услуг позволяет вовремя решать самые распространённые проблемы с полостью рта и не допускать тяжёлых осложнений.

По данным фонда, за первое полугодие 2026 года медицинские организации оказали стоматологическую помощь по ОМС в объёме 31,7 миллиона посещений. В 2025 году этот показатель составил 61,1 миллиона посещений, а прогноз на этот год – 63,4 миллиона посещений, добавили в фонде.