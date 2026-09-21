В Полистовском заповеднике предложили разгадать грибную загадку

10:18, 21 сентября 2026, ПАИ

Сентябрь на Северо-Западе России традиционно считается подходящим временем для грибных прогулок. Однако искать грибы можно не только в привычном лесу — интересные виды встречаются и на верховых болотах, отмечают в Полистовском заповеднике.

Верховое болото представляет собой кислую, переувлажненную среду, бедную доступными питательными веществами. Важную роль в ее формировании играют сфагновые мхи, которые участвуют в образовании торфа и создают характерный болотный микрорельеф — кочки, мочажины и сфагновые ковры.

На верховых болотах растут преимущественно невысокие сосны и березы. Многие грибы образуют с корнями деревьев микоризу — взаимовыгодное взаимодействие, при котором грибница помогает растению получать воду и минеральные вещества, а взамен получает органические соединения, созданные растением.

Например, подберезовик образует микоризу с березой, а масленок желто-бурый — с сосной обыкновенной. Связаны с грибами и характерные болотные кустарнички — клюква, вереск, багульник и другие представители семейства вересковых. Грибы помогают им получать азот и фосфор из сложных органических соединений.

Некоторые виды грибов непосредственно связаны со сфагновыми мхами. Среди них — представители рода Galerina, которые можно встретить прямо среди живого сфагнума. В ходе исследований в Полистовском заповеднике были зарегистрированы Galerina hybrida, Galerina sphagnicola и Arrhenia sphagnicola.

Исследования растительных сообществ Полистовского заповедника и его охранной зоны, проведенные микологами в 2019 году, позволили выявить 74 вида грибов, ранее не отмечавшихся в Псковской области. Еще четыре вида впервые зарегистрировали на территории России.

Таким образом, грибное разнообразие верховых болот значительно шире привычного набора крупных съедобных грибов.

Специалисты Полистовского заповедника приглашают микологов и любителей тихой охоты присоединиться к определению гриба, изображенного на фотографии, и поделиться своими версиями в комментариях «ВКонтакте».

Как проходит тихая охота в других частях Псковской области, мы писали здесь.