Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Полистовском заповеднике предложили разгадать грибную загадку

Сентябрь на Северо-Западе России традиционно считается подходящим временем для грибных прогулок. Однако искать грибы можно не только в привычном лесу — интересные виды встречаются и на верховых болотах, отмечают в Полистовском заповеднике.

Верховое болото представляет собой кислую, переувлажненную среду, бедную доступными питательными веществами. Важную роль в ее формировании играют сфагновые мхи, которые участвуют в образовании торфа и создают характерный болотный микрорельеф — кочки, мочажины и сфагновые ковры.

На верховых болотах растут преимущественно невысокие сосны и березы. Многие грибы образуют с корнями деревьев микоризу — взаимовыгодное взаимодействие, при котором грибница помогает растению получать воду и минеральные вещества, а взамен получает органические соединения, созданные растением.

Например, подберезовик образует микоризу с березой, а масленок желто-бурый — с сосной обыкновенной. Связаны с грибами и характерные болотные кустарнички — клюква, вереск, багульник и другие представители семейства вересковых. Грибы помогают им получать азот и фосфор из сложных органических соединений.

Некоторые виды грибов непосредственно связаны со сфагновыми мхами. Среди них — представители рода Galerina, которые можно встретить прямо среди живого сфагнума. В ходе исследований в Полистовском заповеднике были зарегистрированы Galerina hybrida, Galerina sphagnicola и Arrhenia sphagnicola.

Исследования растительных сообществ Полистовского заповедника и его охранной зоны, проведенные микологами в 2019 году, позволили выявить 74 вида грибов, ранее не отмечавшихся в Псковской области. Еще четыре вида впервые зарегистрировали на территории России.

Таким образом, грибное разнообразие верховых болот значительно шире привычного набора крупных съедобных грибов.

Фото: Полистовский заповедник

Специалисты Полистовского заповедника приглашают микологов и любителей тихой охоты присоединиться к определению гриба, изображенного на фотографии, и поделиться своими версиями в комментариях «ВКонтакте».

Как проходит тихая охота в других частях Псковской области, мы писали здесь.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>



21 сентября 2026

Элла Памфилова: Избиратели практически не почувствовали угроз
21 сентября 2026

Минздрав Псковской области развеял мифы о донорстве костного мозга
21 сентября 2026

Россияне могут поставить в паспорт до шести дополнительных отметок
21 сентября 2026

Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Рождеством Пресвятой Богородицы
21 сентября 2026

Почему шумят батареи перед отопительным сезоном, объяснили в Псковских тепловых сетях
21 сентября 2026

Повар из Великих Лук участвует в кастинге «Битвы шефов»
21 сентября 2026

Матвиенко: Попытки Запада расколоть общество России провалились по итогам выборов
21 сентября 2026

В МВД объяснили, что делать при звонке об угрозе банковским счетам

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...