Новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2027 году. Информация о документе размещена на официальном сайте правительства России.
Новогодние каникулы начнутся у россиян 31 декабря 2026 года и продлятся до 10 января 2027 года. В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на две пятницы 2027 года: 5 ноября и 31 декабря.
Кроме того, нерабочий день перенесён с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля. Также нерабочими будут дни 21, 22 и 23 февраля, 6, 7 и 8 марта, 1–3 мая и 8–10 мая, 12–14 июня, 4–7 ноября.
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