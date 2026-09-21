Новогодние каникулы в 2027 году продлятся 11 дней

08:25, 21 сентября 2026, ПАИ

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2027 году. Информация о документе размещена на официальном сайте правительства России.

Новогодние каникулы начнутся у россиян 31 декабря 2026 года и продлятся до 10 января 2027 года. В новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на две пятницы 2027 года: 5 ноября и 31 декабря.

Кроме того, нерабочий день перенесён с субботы, 20 февраля, на понедельник, 22 февраля. Также нерабочими будут дни 21, 22 и 23 февраля, 6, 7 и 8 марта, 1–3 мая и 8–10 мая, 12–14 июня, 4–7 ноября.