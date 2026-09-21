За погодой следили на Руси в этот день

07:01, 21 сентября 2026, ПАИ

Народный праздник Малая Пречистая, также известный как Оспожинки и Осенины, отмечают 21 сентября, пишет сalend.ru.

Дата совпадает с церковным праздником Рождения Пресвятой Богородицы, установленным в IV веке. На Руси этот день совмещали с торжествами в честь окончания сбора урожая — Оспожинками, которые иногда справляли целую неделю с играми и пирами.

Осенины встречали у воды: женщины выходили на берега рек и озёр с караваем, пели песни, после чего разламывали хлеб и кормили им домашний скот.

По традиции в этот день родственники навещали новобрачных, чтобы посмотреть на их быт. Молодая хозяйка угощала гостей обедом и дарила родителям круглые пироги, а супруг демонстрировал хозяйство.

В огородах в это время продолжали уборку лука, а на пасеках готовили пчёл к зимовке. Кроме того, 21 сентября замечали приметы: хорошая погода предвещала погожую осень.