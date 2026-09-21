Жителей нескольких домов в Пскове предупреждают о возможном отключении воды

09:58, 21 сентября 2026, ПАИ

Водоснабжение планируют отключить в нескольких домах на улице Некрасова и в микрорайоне Кресты в Пскове сегодня, 21 сентября, сообщили ПАИ в горводоканале.

Без воды могут остаться жители домов № 50, 66, 72, 84 и 135 в микрорайоне Кресты, а также жители дома № 45 на улице Некрасова.

Отключение связано с проведением ремонтных работ.