Жителей нескольких домов в Пскове предупреждают о возможном отключении воды
Водоснабжение планируют отключить в нескольких домах на улице Некрасова и в микрорайоне Кресты в Пскове сегодня, 21 сентября, сообщили ПАИ в горводоканале.
Без воды могут остаться жители домов № 50, 66, 72, 84 и 135 в микрорайоне Кресты, а также жители дома № 45 на улице Некрасова.
Отключение связано с проведением ремонтных работ.
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