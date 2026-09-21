Жителей Псковской области просят сообщить полиции, где торгуют смертью
Второй этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью» стартовал в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
Акция будет проводиться до 2 октября. Главная цель – привлечь внимание общественности к борьбе с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ. Кроме того, акция позволяет получить квалифицированную помощь и консультации по лечению и реабилитации наркозависимых.
Всех, у кого есть информация о фактах торговли наркотиками (в том числе в интернете), местах их сбыта или лицах, причастных к этой преступной деятельности, просят не оставаться в стороне. Телефоны для сообщений указаны в памятке.
Ранее в полиции разъяснили алгоритм действий при обнаружении подозрительных предметов.
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