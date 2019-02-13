0
22:27
Первые этапы международного конкурса юных чтецов «Живая классика» начались в Псковской области
16:18
Кинопремьеры недели: киберпанк от Роберта Родригеса, российский ремейк «Идеальных незнакомцев» и отечественный survival-триллер
15:49
Хор имени Пятницкого откроет фестиваль русской музыки в Пскове
13:34
Спектакль «Подлинная история фрекен Хильдур Бок, ровесницы века» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
19:06
Вера Емельянова с рабочим визитом посетила музей-усадьбу Н. А. Римского-Корсакова «Любенск»
14:47
Концерт Тамары Гвердцители состоится в Пскове 26 апреля
13:31
Спектакль «Свидетельские показания» в Псковском кремле (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Еще новости
Культура

XXII музейные чтения памяти Семёна Гейченко открываются в «Михайловском» 14 февраля

14 февраля в 10:00 в научно-культурном центре государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» откроются XXII февральские музейные чтения памяти Семёна Гейченко, в рамках которых запланированы двадцать выступлений.

Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе Пушкинского заповедника Лидия Токарева, работа конференции рассчитана на два дня. Её программа охватывает большой круг вопросов, в том числе по истории музейного дела и современных проблемах отрасли.

Особый блок чтений — воспоминания о первом послевоенном директоре «Пушкинского уголка» С. С. Гейченко и анализ отдельных актов его музейного творчества. Завтра участники конференции смогут принять участие также и в заупокойной службе на могилах С. С Гейченко и его супруги Л. Д. Гейченко на Ворониче. Начало литии — в 15:30.

Вход в зал заседаний свободный для всех желающих.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Первые этапы международного конкурса юных чтецов «Живая классика» начались в Псковской области
13 февраля 2019
Первые этапы международного конкурса юных чтецов «Живая классика» начались в Псковской области
Хор имени Пятницкого откроет фестиваль русской музыки в Пскове
13 февраля 2019
Хор имени Пятницкого откроет фестиваль русской музыки в Пскове
Спектакль «Подлинная история фрекен Хильдур Бок, ровесницы века» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
13 февраля 2019
Спектакль «Подлинная история фрекен Хильдур Бок, ровесницы века» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Вера Емельянова с рабочим визитом посетила музей-усадьбу Н. А. Римского-Корсакова «Любенск»
12 февраля 2019
Вера Емельянова с рабочим визитом посетила музей-усадьбу Н. А. Римского-Корсакова «Любенск» 1
Концерт Тамары Гвердцители состоится в Пскове 26 апреля
12 февраля 2019
Концерт Тамары Гвердцители состоится в Пскове 26 апреля
Спектакль «Свидетельские показания» в Псковском кремле (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12 февраля 2019
Спектакль «Свидетельские показания» в Псковском кремле (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Спектакль «Видимая сторона жизни» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
12 февраля 2019
Спектакль «Видимая сторона жизни» (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Симфонический оркестр Мариинского театра выступит в Пскове
11 февраля 2019
Симфонический оркестр Мариинского театра выступит в Пскове

Идет загрузка...