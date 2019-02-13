XXII музейные чтения памяти Семёна Гейченко открываются в «Михайловском» 14 февраля

21:22, 13 февраля 2019, ПАИ

14 февраля в 10:00 в научно-культурном центре государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» откроются XXII февральские музейные чтения памяти Семёна Гейченко, в рамках которых запланированы двадцать выступлений.

Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе Пушкинского заповедника Лидия Токарева, работа конференции рассчитана на два дня. Её программа охватывает большой круг вопросов, в том числе по истории музейного дела и современных проблемах отрасли.

Особый блок чтений — воспоминания о первом послевоенном директоре «Пушкинского уголка» С. С. Гейченко и анализ отдельных актов его музейного творчества. Завтра участники конференции смогут принять участие также и в заупокойной службе на могилах С. С Гейченко и его супруги Л. Д. Гейченко на Ворониче. Начало литии — в 15:30.

Вход в зал заседаний свободный для всех желающих.