До четырёх лет тюрьмы грозит великолучанину за кражу телефона у девушки во время медленного танца

21:43, 13 февраля 2019, ПАИ

До четырёх лет тюрьмы грозит 30-летнему великолучанину за открытое хищение (статья 161 часть 1 УК РФ) телефона у девушки во время медленного танца в кафе-бар «Семь пятниц». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Великих Лук.

Установлено, что великолучанин во время медленного танца с девушкой, с которой он познакомился в кафе-баре, незаметно вытащил из заднего кармана ее джинсовых брюк мобильный телефон, который забрал себе.

Обнаружив после окончания танца отсутствие телефона в одежде, девушка вышла на улицу вслед за данным гражданином, и спросила у него про свой телефон. Похищенный мобильный телефон она обнаружила в его куртке. Однако, молодой человек, не желая расставаться с данным имуществом, выхватил из рук девушки и открыто похитил принадлежащий ей мобильный телефон стоимостью 6 тысяч рублей, с которым скрылся с места совершения преступления, игнорируя требования потерпевшей о возврате телефона.

В этот же день грабителя установили сотрудники полиции. Похищенное имущество у него изъято.