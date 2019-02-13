Первые этапы международного конкурса юных чтецов «Живая классика» начались в Псковской области

22:27, 13 февраля 2019, ПАИ

В Псковской области начались первые очные этапы международного конкурса юных чтецов «Живая классика». В этом году соревнования начинаются с нового - классного этапа, в котором принимают участие все ученики класса, независимо от уровня интереса к чтению. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе фонда «Живая классика».

«Классный этап – это возможность для каждого ученика почувствовать себя читателем. Не школьником, которого обязали прочитать программное произведение, а настоящим читателем, для которого книга становится другом или собеседником. Каждому участнику классного этапа предлагается выбрать одну книгу, которая произвела на него наибольшее впечатление. Выбранные книги не должны повторяться, но узнать, что выбрали одноклассники, можно только в диалоге с ними. Цель нового этапа – объединить всех учеников в общем обсуждении прочитанных книг. После обсуждения пройдут привычные конкурсу соревнования по чтению отрывка из выбранной книги, лучшие чтецы класса примут участие в школьном этапе «Живой классики», - отметили в фонде.

«Псковская область поддерживает проект «Живая классика» с 2012 года, – рассказывает куратор конкурса в Псковской области Майя Семенова . – На региональном финале мы собираем в Пскове победителей районных этапов конкурса. К нам приезжают ребята не только из районных центров, но и из совсем небольших населенных пунктов. Для оценки прочтения произведений приглашается компетентное жюри – специалисты, чья профессиональная деятельность так или иначе связана со словесным искусством. По итогам областного конкурса мы отправляем лучших чтецов в «Артек».

Отмечается, что для проведения классного этапа нет определенных схем. Каждый куратор может придумать свою методику проведения классного этапа и даже принять участие в конкурсе между кураторами «Живой классики». Творческий подход к проведению конкурса будет оценен профессиональным жюри, в состав которого войдут методисты, преподаватели и сотрудники фонда «Живая классика».

«Проекты Фонда «Живая классика» объединяет позитивное мышление. Каждый из них раскрывает творческий потенциал активных детей и молодежи, помогает реализовать идеи и способности. Конкурс чтецов дает возможность не только проявить себя, но и кардинально меняет отношение и повышает интерес к чтению. Таким образом проект одновременно содействует решению задач и образования, и воспитания – формированию навыков командной работы, расширению кругозора, развитию интеллекта и творческих способностей», – отметил первый вице-президент группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников.

Заявки на конкурс кураторов принимаются до 28 февраля. В заявке необходимо указать следующую информацию о себе в электронном виде: имя, отчество, фамилию, возраст, род занятий, контактный телефон и электронный адрес, полное название образовательного учреждения, в котором работаете, и выслать на почту: pochta@youngreaders.ru. В теме письма следует написать: конкурс «Лучшая методика проведения классного этапа».

Добавим, что в 2019 году конкурс «Живая классика» проходит под патронатом министерства просвещения и с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Генеральный партнер проекта – компания «Норникель», генеральный спонсор – ГК «Просвещение».

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