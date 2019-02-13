О профилактике туберкулеза рассказал волонтёрский десант Псковского Красного Креста учащимся Москвинской средней школы

22:38, 13 февраля 2019, ПАИ

В деревне Кирово Псковского района для учащихся Москвинской средней школы волонтёрский десант Псковского Красного Креста рассказал о профилактике туберкулеза и ценностях здорового образа жизни. Как сообщили Псковскому агентству информации в организации, участники встречи познакомились с историей заболевания, узнали пути заражения, способы профилактики. Подростки узнали, кто и когда открыл бактерию туберкулеза, кого и как эта бактерия может заразить, какие способы профилактики существуют и почему их нужно применять.

«Этот урок здоровья помог 24 участникам встречи сформировать правильную позицию по отношению к здоровому образу жизни и выстроить для себя культуру поведения, направленную на борьбу с туберкулезом и другими социально значимыми заболеваниями. Подводя итоги, участники встречи заявили о том, что здоровый образ жизни – модный и популярный тренд среди молодежи. А полученная информация на встрече мотивирует многих на ведение активного и здорового образа жизни и отказ от вредных привычек», - отметили в Красном Кресте.

Напомним, что эти мероприятия Псковского Красного Креста стали возможны благодаря социальному проекту «Здоровым быть стильно! (продолжение)», который стал одним из победителей конкурса по предоставлению субсидий среди социально ориентированных некоммерческих организаций, организованного администрацией Псковской области. При реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области. В феврале волонтерский десант продолжит работу в Пушкинских Горах.